Sharm el Sheik, il retroscena su Andrea: cosa aveva fatto prima di morire

Il piccolo Andrea Mirabile, morto a Sharm el Sheik per una sospetta intossicazione, ha lasciato una grande eredità ai suoi genitori: il nome per la sorellina che sta per arrivare. In questi mesi che hanno preceduto la sua morte, il bimbo aveva scelto il nome della piccolina che la sua mamma porta in grembo.

A svelare il retroscena è stato padre Giuseppe Di Giovanni che ha celebrato i funerali del bimbo: "Mentre auspichiamo - aggiunge - che la giustizia umana faccia il suo corso, perché vogliamo verità, pretendiamo verità, voglio condividere due pensieri. Ieri alla fine della processione di Santa Rosalia, il vescovo ha parlato di Andrea, ha parlato di voi e dalla piazza è arrivato un applauso scrosciante. Palermo è con voi, Palermo è con Andrea. È stato lui a scegliere il nome di Silvia che nascerà, vero? Il nome di Andrea è scritto in cielo e brillerà insieme a Silvia che nascerà".

Un motivo in più per questi genitori per andare avanti dopo il più terribile dei lutti, la morte di un figlio. Intanto proseguono le indagini per accertare le cause della morte del bambino. Gli inquirenti hanno dubbi sull'intossicazione alimentare e la direzione d'inchiesta è una sola: accertare i motivi del decesso grazie ai risultati dell'autopsia eseguita in Italia. L'esito arriverà nei prossimi 3 mesi e sarà preziosa la testimonianza dei genitori che dovranno chiarire cosa è accaduto in quella maledetta vacanza.

