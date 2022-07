Alba Parietti, "ho sentito un vuoto": il dramma di cui non ha mai parlato

Francesco Fredella 19 luglio 2022 a

La versione di Alba Parietti sull'amore, una delle donne da sempre più amate del cinema italiano. Alla trasmissione di Rai1, Estate in diretta, dice: “Ho sentito un vuoto”. L'attrice, che in passato è stata legata a Franco Oppini, parla dell’amore per il fidanzato Fabio Adami. “Pensavo di dovermi accontentare”, racconta ancora.

Poi sul finire di puntata, Roberta Capua la invita a fare una chiacchierata tra donne. La carriera, la famiglia, la televisione, il cinema: questo e tanto altro nel corso dell'intervista face to face. “Avevo pensato che la vita mi avesse dato tanto e che era arrivato il momento di accontentarmi”, dice la Parietti. La sua storia d'amore con l'attuale compagno va avanti alla grande. “Io dopo che ho perso i genitori ho sentito un grande vuoto nella mia vita”, spiega.

Poi parla anche di Cristiano Malgioglio a Tale e quale show: lui era giurato, lei concorrente. “Non mi dava fastidio”, spiega a "Estate in diretta". Tra di loro c'è una grande amicizia e una forte stima, ma in televisione (si sa) tutto può accadere. “Se piaci a tutti in realtà non piaci a nessuno”, conclude la Parietti.

Una madre modello, legatissima a suo figlio Francesco (nato dalla relazione con Franco Oppini). Anche lui è un ragazzo d'oro, sempre educato, attento nei confronti del prossimo: merito di due genitori speciali. Francesco è juventino doc. Guai a chi gli tocca la "signora".

