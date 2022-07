Meteo, l'ultimo bollettino: fino a quando dura il caldo-killer, l'incubo è realtà

20 luglio 2022 a

a

a

Il caldo non ci dà tregua. Sull'Italia è previsto un ulteriore innalzamento delle temperature a partire da giovedì fino all'inizio di settimana prossima. Nel mirino dell'anticlone africano soprattutto le regioni centro-settentrionali e la Sardegna, dove l’anomalia sarà più significativa, anche di quasi 10°C rispetto alle medie. A lanciare l'allarme i meteorologi di 3bmeteo.com che spiegano: “Se già venerdì scorso abbiamo registrato picchi di 38-39°C, nella seconda parte della settimana il caldo sarà più intenso e persistente da Nord a Sud, con valori prossimi ai 40°C su diverse aree della Pianura Padana, in città come Alessandria, Lodi, Cremona, Mantova, Bologna e anche al Centro-Sud, tra Firenze e Terni, così come su Foggiano ed entroterra sardo tra Sassari, Oristano e Cagliari".

Meteo, le 3 foto-choc anticipano il futuro: cosa accadrà domani, uno choc

Stando alle previsioni dovremo abituarci alle elevate temperature almeno fino alla terza decade di luglio. Non è comunque escluso il passaggio della coda di una perturbazione atlantica tra il 27 e il 28 luglio che potrebbe coinvolgere parzialmente le regioni settentrionali e in parte anche quelle centrali. Per quei giorni non mancheranno temporali e temperature in calo.

Meteo, le città che domani bruciano: Italia, si estende la mappa del terrore

Un fenomeno che non coinvolge solo l'Italia. Tutta Europa deve fare i conti con un termometro da record: "L’ondata di caldo in queste ultime ore ha permesso il raggiungimento di centinaia di record storici di temperature massime tra Francia e Regno Unito". Non è un caso che nella giornata di martedì 19 luglio a Londra sono stati superati per la prima volta i 40°C, con +40.2°C all’aeroporto di Heathrow con effetti devastanti su molte persone.

Meteo, la temperatura sul Monte Bianco: il dato che sconvolge il mondo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.