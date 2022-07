A11, la catastrofe di Massarosa: incendio devastante, terrore in Versilia

19 luglio 2022 a

Brucia Massarosa, brucia la Versilia. E Toscana e Italia non possono che assistere attoniti al nuovo orrore di questa infuocata estate italiana, ormai all'insegna del meteo impazzito, del caldo record, della siccità e dei roghi. L'incendio si è sviluppato dalla scorsa notte nei boschi sulle colline di Massarosa, in provincia di Lucca, considerato la località più meridionale della Versilia. Tre edifici sono stati attaccati dalle fiamme, ancora alimentate dal forte vento, e che proprio per questo stanno continuando a cambiare direzione spostando più volte il fronte delle fiamme, rendendo difficilissimo l'intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto è presente dalla notte il sindaco di Massarosa Simona Barsotti insieme alla Giunta per monitorare costantemente la situazione, ed è arrivato anche il governatore toscano Eugenio Giani, che su Twitter ha parlato di "un incendio terribile": "La nostra sala regionale è pienamente operativa in azione con 4 elicotteri, 2 canadair, decine di squadre AIB e Vigili del Fuoco da tutta la Toscana, la stima delle fiamme è circa al momento circa 80 ettari".

Le persone evacuate sono salite nel corso delle ore a 50. I vigili del fuoco spiegano che "alcune famiglie che erano state evacuate stanno rientrando nelle abitazioni dove la vegetazione è stata distrutta dall'incendio e quindi sono in sicurezza, altre invece sono in corso di attuazione a causa dell'avanzamento del fronte di fuoco alimentato dal forte vento di maestrale. La bretella autostradale che collega l'autostrada A11 con quella della E80 tra Lucca e Viareggio è chiusa alla circolazione. Importante e delicato il lavoro svolto dai 4 Canadair e dai 4 elicotteri, 60 sono le unità dei vigili del fuoco a lavoro, richiesta altre unità che arriveranno da fuori regione".

