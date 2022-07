Meteo killer, addio a Elena Lo Duca premiata da Mattarella. La morte che sconvolge l'Italia

22 luglio 2022 a

a

a

Elena Lo Duca, la coordinatrice del gruppo comunale di Protezione civile di Prepotto (Udine), 56 anni, è morta ieri pomeriggio 21 luglio mentre era impegnata nella bonifica di un'area interessata da uno dei tanti incendi che stanno devastando il Friuli. La donna, che era assistente capo coordinatore in forza al commissariato della polizia di Stato di Cividale del Friuli, lascia il marito e una figlia. Era stata insignita nel 2021 dal presidente Sergio Mattarella del Cavalierato per il suo impegno costante proprio in seno alla Protezione civile.

Meteo, la bolla africana si allunga: quando terminerà il caldo-killer

"Il sacrificio di Elena ci tocca in modo particolare, in un momento di emergenza, in cui vigili del fuoco e volontari di Protezione civile si trovano spesso a lottare fianco a fianco per domare gli incendi che stanno colpendo i territori del nostro Paese. Desidero esprimere alla famiglia, al Dipartimento nazionale della Protezione civile, alla polizia di Stato di cui Elena faceva parte, la mia particolare vicinanza, anche a nome di tutti gli appartenenti al Corpo Nazionale", ha commentato il prefetto Laura Lega, Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Trenord, "fa troppo caldo": 50 treni cancellati e pendolari a piedi, si scatena il caos

Il capo della Polizia - direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini si stringe attorno alla famiglia di Elena: "Questa tragica scomparsa addolora tutta la Polizia di Stato. Il grande entusiasmo che Elena metteva nel suo lavoro e nel suo operato come coordinatrice del Gruppo comunale di Protezione civile di Prepotto, sarà sempre un esempio per tutti. Sono vicino ai suoi cari per questa inconsolabile perdita e li abbraccio a nome di tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato"