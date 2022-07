Caravella portoghese, la medusa-killer punge una donna: choc a Catania, finisce malissimo

22 luglio 2022 a

Una donna è stata punta dalla "Caravella portoghese" mentre nuotava nel tratto di mare che circonda le isole dei Ciclopi, i faraglioni davanti ad Aci Trezza. Si tratta di una "medusa-killer" dai tentacoli velenosi. Adesso la malcapitata è ricoverata in terapia intensiva, ma solo gli esami tossicologici saranno in grado di stabilire se ci sia stato un contatto con la medusa. Certamente i medici del policlinico San Marco di Catania inseriscono la puntura tra le cause del malore della donna. Tra l'altro la pericolosa "Caravella portoghese" è già stata avvistata tre volte nei mari italiani quest'estate.

La donna, ricoverata nei giorni scorsi, aveva delle patologie pregresse che potrebbero aver amplificato i sintomi della puntura. Il tratto di mare in cui è avvenuta la puntura è molto frequentato, tanto che i sanitari dell'ospedale hanno subito avvisato la guardia costiera. Stefano Piraino, biologo marino dell'Università del Salento, a Repubblica ha detto: "Innanzitutto, la Caravella portoghese non è una medusa ma una colonia galleggiante di polipi velenosi. Avvistarla nel mar Mediterraneo, poi, è davvero raro: entra dallo Stretto di Gibilterra, in particolari condizioni, e al massimo arriva in Sardegna o in Sicilia".

Sulla pericolosità della medusa, poi, l'esperto ha detto: "È molto fastidiosa e dolorosa, ma l'ultimo caso letale risale a una decina di anni fa: vittima una donna di circa 60 anni, un soggetto comunque allergico che ha avuto una reazione sistemica violenta".