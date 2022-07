Umberto Bossi in lutto, muore a 68 anni Francesco Aresi: ecco chi è quest'uomo

25 luglio 2022 a

Grande lutto per Umberto Bossi: è morto Francesco Aresi, 68 anni, a lungo guardia del corpo del fondatore della Lega Nord. Si è sentito male ed è caduto in un dirupo mentre stava facendo un’escursione con un amico sui monti di Valbondione. È successo nella mattinata di ieri, domenica 24 luglio. Aresi era di Gandino, in provincia di Bergamo, ed era fratello di Lorenzo, presidente della Pro loco.

Il padre del 68enne - come spiega il Giorno - era morto a 64 anni in montagna sul Pizzo Formico in circostanze analoghe. A piangerne la scomparsa il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli: "Ho appena appreso con dolore della scomparsa di un vecchio amico e di un leghista della prima ora, un leghista vero, Francesco Aresi, storico collaboratore bergamasco di Umberto Bossi assieme al fratello Emiliano: Bossi li chiamava i fratelli Karazamov".

All'arrivo dei soccorsi, intervenuti tempestivamente sul posto della tragedia, per Aresi non c'era già più nulla da fare. La salma è stata recuperata dagli uomini del Soccorso alpino e poi è stata portata alla Camera del commiato di Gazzaniga. Da qualche giorno il 68enne era a Valbondione in camper con la moglie per un periodo di vacanza. I funerali saranno celebrati mercoledì 27 luglio, alle 10, nella Basilica di Gandino.