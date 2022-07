A13, inferno in autostrada: tir si schianta contro il casello, un video terrificante

26 luglio 2022 a

Paura in autostrada. Sull'A13, proprio al casello di Rovigo Sud-Villamarzana, un camion ha sbagliato manovra finendo per schiantarsi. È accaduto poco prima delle 7 di martedì 26 luglio, quando il mezzo che trasportava betoniere per la calcina ha perso il controllo nella via di uscita poco prima della sbarra. L'impatto è stato violentissimo, tanto che la macchina per il pagamento automatico è stata completamente distrutta, così come la parte anteriore del tir. Il rimorchio, a quel punto, si è scodato incastrandosi contro le recinzioni della corsia.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, di una pattuglia della polizia stradale di Rovigo e del personale di Autostrade, oltre a un carro-attrezzi. I vigili del fuoco hanno subito agito affinché il camion non prendesse fuoco. Solo successivamente il tir è stato sollevato e il pesante rimorchio è stato rimosso. Un'operazione che ha impiegato parecchio tempo e creato disagi alla circolazione e al traffico autostradale in entrambe le direzioni.

In ogni caso l'incidente poteva finire in tragedia. Per l'autotrasportatore tutto è andato per il meglio: al di là del camion distrutto, l'uomo è rimasto illeso. Non si registrano dunque persone ferite, anche se le immagini del tir contro il casello sono a dir poco sconvolgenti.

