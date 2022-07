Aversa, il prete picchia il fedele dopo il funerale: "Una questione di soldi"

27 luglio 2022 a

L'offerta del fedele è troppo bassa? Scatta la rissa col parroco. La vicenda assurda arriva da Aversa, comune in provincia di Caserta, e risale a martedì mattina, intorno alle 11, quando, al termine della funzione per un funerale, il parente del defunto è andato in sacrestia insieme ad altri familiari per lasciare una donazione. In particolare, l'uomo ha scelto di lasciare 25 euro.

Stando alla versione della "vittima", riportata dai quotidiani locali, l'offerta sarebbe stata giudicata troppo bassa dal prete, che subito glielo avrebbe fatto notare. Alle parole del parroco, l'uomo avrebbe risposto dicendo che "non c'è nessun obbligo per l'offerta", poi avrebbe lasciato i soldi sul tavolo e si sarebbe allontanato dalla Chiesa. Il suo gesto, però, avrebbe infastidito e offeso parecchio il prete. Ecco perché poi si sarebbe passati dalle parole alle mani.

Il parroco quindi avrebbe seguito il fedele fuori dalla Chiesa, percorrendo alcuni metri per raggiungerlo. A quel punto sarebbe nata la rissa fra i due. Secondo la Curia si sarebbe trattato solo di un alterco. Il fedele però avrebbe riportato qualche escoriazione e sarebbe comunque andato in ospedale. Adesso sarebbe pure intenzionato a denunciare il prete sia per l'aggressione sia per la richiesta di denaro.