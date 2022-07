Meteo, Mario Giuliacci-choc: "Pericolosa recrudescenza", cosa sta per colpirci

30 luglio 2022 a

a

a

Ancora instabilità. Le fresche correnti nordatlantiche in scorrimento sull’Europa centrale mettono ko, giusto per qualche giorno, l'anticiclone africano. Stando alle previsioni "nel corso del fine settimana il quadro meteo è a tratti dinamico". Il sito meteogiuliacci.it parla di intensi temporali e locali grandinate anche di grosse dimensioni. Tutti fenomeni che abbattono le temperature da record a cui siamo stati abituati questi giorni, specie al Nord e su parte del Centro. Non è nemmeno esclusa una nuova recrudescenza della variabilità che potrebbe generare nubi convettive importanti che avranno modo di portare qualche disagio specialmente sulle regioni settentrionali.

"Grandine e nubifragi", Mario Giuliacci: dove e quando colpisce la bomba d'acqua

Più nel dettaglio - si legge - "ci aspettiamo dalle ore più calde l’innesco di temporali grazie ai contrasti tra l'aria più fresca e il caldo nei bassi strati. I primi fenomeni apriranno le danze su Alpi e Prealpi, in rapida estensione alle aree pianeggianti del Nordovest ove i cieli inizieranno a essere solcati da nubi minacciose associate ai primi rovesci e temporali anche di forte intensità". Tra le Regioni a rischio la Lombardia, il Trentino-Alto Adige, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia.

Meteo, "solo il preludio": una piega estrema, cosa sta per accadere in Italia

Attenzione anche ai colpi di vento, a locali nubifragi e grandinate. Diverso discorso invece per il Sud, dove la pressione africana garantirà ancora sole e caldo. Addirittura il weekend si prospetta rovente per loro, con una nuova ondata di calore che mostrerà i primi effetti per poi riversarsi su tutta la Penisola nel corso della prossima settimana.