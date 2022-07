Isola d'Elba, fotografa bimbi nudi in spiaggia: uno choc, chi è il maniaco

31 luglio 2022 a

Choc all'Isola d'Elba: scoperto un turista che fotografava i bambini in spiaggia. Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine: l'uomo sarebbe stato trovato in possesso di materiale pedopornografico. L'allarme sarebbe partito da alcuni bagnanti, che già nei giorni scorsi avevano notato qualcosa di strano. La persona, infatti, si sarebbe sempre mossa in atteggiamenti sospetti sulla spiaggia. Chi lo ha osservato attentamente, lo ha poi colto sul fatto mentre fotografava di nascosto una bambina di pochi anni in costume.

Si tratterebbe di un 57enne ungherese, poi denunciato dai carabinieri di Portoferraio in provincia di Livorno per detenzione di materiale pedopornografico. La drammatica scoperta, fatta da alcuni genitori, sarebbe avvenuta sabato scorso. L'uomo sarebbe stato solito circolare in mezzo alla gente con un asciugamano sulla spalla e lo smartphone in mano. Dopo l'allarme lanciato dai genitori della bambina fotografata, i militari sono giunti sul posto in pochi minuti, prima che il sospetto potesse fuggire. L'uomo infatti sarebbe stato bloccato poco dopo sempre in spiaggia.

Il turista infine sarebbe stato portato in caserma per ulteriori accertamenti. Nel corso della perquisizione all'interno della camera d'albergo dove si trovava, le forze dell'ordine hanno trovato - oltre al telefono utilizzato in spiaggia - anche un tablet. In entrambi gli apparecchi ci sarebbero state numerose immagini di bambini in costume e a volte anche nudi. Dopo la denuncia sarebbe stato disposto un rimpatrio immediato.