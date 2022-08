Costa Smeralda, yacht di 21 metri sugli scogli: 1 morto (e un terribile sospetto)

01 agosto 2022 a

Ancora un incidente nel nostro mare. Un armatore ha perso la vita andando a sbattere con il suo yacht da 21 metri sugli scogli di Li Nibani, davanti a Porto Cervo, in Costa Smeralda. Le cause del mortale incidente, avvenuto alle 20,30 di domenica sera, sono ancora da accertare, ma l'ipotesi più accreditata al momento è quella di una manovra repentina per evitare la collisione con un'altra imbarcazione. Di certo c'è che il maxi yacht "Amore" aveva a bordo sette persone al momento dello schianto. Proprio il comandante dell'imbarcazione, un inglese di 63 anni, ha avuto la peggio venendo sbalzato in acqua per l'impatto e morendo poco dopo l'intervento dei soccorsi. Le cause del decesso, constatato dal medico del 118, però ancora non sono chiare. Due delle persone a bordo sono trasportate in codice rosso all'ospedale di Olbia, ma non sono in pericolo di vita, mentre gli altri non hanno riportato traumi rilevanti.

Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera con i soccorritori del 118. La Procura di Tempio Pausania ha aperto le indagini per naufragio. Ora si stanno raccogliendo le testimonianze dei feriti e delle persone a bordo di altre imbarcazioni presenti che hanno prestato i primi soccorsi per capire le responsabilità. L'imbarcazione, con la prora danneggiata dall'urto contro gli scogli, è stata trasportata dai rimorchiatori al porto di Porto Cervo.