Scontrino-choc, "voi siete pazzi": il conto fa esplodere la polemica

05 agosto 2022 a

a

a

Un altro scontrino continua a fare il giro del web. Questa volta la protesta è scattata a Varcaro, una frazione di Monte Sant'Angelo, tra Mattinata e Manfredonia. Una turista ha infatti protestato per uno scontrino che a suo dire era diventato troppo pesante per quanto consumato.

"2 euro per il condizionatore". Scontrino choc dal parrucchiere, ma la verità è un'altra

E la protesta si è consumata sui social con un post al veleno in cui la villeggiante ha raccontato quanto accaduto: "Apriamo la rubrica ‘dove non andare a mangiare’ – si legge sui social -. La situazione rincari, cari garganici, vi sta un attimino sfuggendo di mano. Ecco, oggi voglio segnalare ‘un furto’ subito al ristorante del villaggio Baia del Monaco località Macchia. Eravamo in tre e abbiamo ordinato tre bruschette semplici, due mozzarella (200 grammi) e prosciutto (50 grammi forse), un’anguria (due fettine mini servite nel piatto del caffè per farvi immaginare le dimensioni), un’acqua da un litro e due caffè. Totale 75 euro. Siete totalmente impazziti. Di sicuro – conclude la turista – non ci rivedrete più e spero che facciano lo stesso anche altri. Se avete segnalazioni simili in altri posti protestiamo e denunciamo", si legge sull'immediato.net.

Hamburger, lo scontrino-choc: la rapina dell'ingrediente, ecco il prezzo | Guarda

Parole di fuoco alle quali di certo seguirà la replica del ristoratore. I prezzi quasi certamente erano indicati nel menù.