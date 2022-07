Gelato richiamato, "ecco cosa contiene": il celebre marchio ritirato dai super

30 luglio 2022 a

Altro gelato richiamato dal ministero della Salute. Sul sito infatti è stato pubblicato l'avviso riguardante il marchio Decò. Più nel dettaglio il richiamo fa riferimento ai "6 Lemon Stecchi", i gelati al limone dal bastoncino di liquirizia. Questi ultimi contengono allergeni, da qui la segnalazione dei lotti LTE2186 – LTE 2192 – LTE 2193 –LTE 2200 – LTE 2201.

Produttore del gelato, è la Eskigel S.r.l, con sede a Via Vanzetti 11- 05100 Terni (TR). La data di scadenza o il termine minimo di conservazione dell'alimento richiamato è 05/2024. Il gelato "6 Lemon Stecchi" è venduto in confezioni da 480 grammi (6 x 80 grammi). Come riportato da salute.gov, l’etichetta non è conforme, visto che la dicitura riporta "SENZA GLUTINE" anche se al suo interno c'è la farina di frumento.

Per questo è consigliato a tutti riportare l'acquisto al supermercato o punto vendita e non consumare il prodotto. Con lo scontrino - fa sapere il ministero - si può ottenere il rimborso totale del prodotto. In ogni caso il gelato in questione non presenta un rischio per le persone che non sono allergiche o intolleranti al glutine, che invece possono consumarlo senza alcun tipo di problema.