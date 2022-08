Salento, la clamorosa scoperta sulla scogliera di Porto Selvaggio: notate nulla?

11 agosto 2022 a

Una scoperta sorprendente quella fatta in Salento: i contorni della scogliera di Porto Selvaggio sembrano un vero e proprio volto. A notare la somiglianza, Cristian Colopi. È stata lei spulciando su Maps a notare il dettaglio particolare. "Non so se fosse una cosa già nota oppure dovuta al fenomeno della pareidolia, fatto sta che mi ha lasciato a bocca aperta", ha scritto su Facebook con tanto di foto.

"Spesso, quando ho tempo libero, mi piace documentarmi per raccontare qualcosa di nuovo o di diverso ai clienti che vengono con me per le escursioni in barca. Quando ho individuato questo tratto e vedendo il volto ho detto: ‘non ci credo!", sono state le sue parole a Repubblica. E ancora: "Possiamo discutere di quel che vogliamo ma è inconfutabile che quello sia un volto umano, che ricordi perfettamente il profilo del volto di una persona. Il naso, gli occhi, la bocca: guardiamolo bene, c’è perfino il contorno delle labbra!".

Dopo la scoperta, Cristina ha chiesto l'intervento dello spelologo Vittorio Marras affinché si pronunci su quanto notato nei pressi della Grotta del Cavallo, distretto archeologico salentino celebrato a livello internazionale. La grotta si trova a circa 15 metri sul livello del mare attuale, anche se nel corso del tempo il livello del mare è salito e sceso diverse volte.