Bancomat, il prelievo del venerdì: ecco cosa si rischia

13 agosto 2022 a

Novità in arrivo per i bancomat e quindi per chi preleva. Ormai gli istituti vanno sempre più nella direzione di eliminare gli sportelli Atm, innanzitutto per la poca convenienza nel mantenere aperto il circuito, dato che ormai tutto si sta spostando online, con una vasta gamma di operazioni a portata di mano. Al termine dell’estate la prima novità che non piacerà agli utenti potrebbe essere l’aumento del costo delle commissioni.

Inoltre il numero degli sportelli adibiti al prelievo bancomat è destinato a diminuire ulteriormente. Anche qui c’è un discorso di costi da considerare: gli istituti stanno privilegiando sempre di più la via del web, tagliando di conseguenza le spese destinate agli sportelli. Stando a quanto riporta InvestireOggi, non tutti sanno che c’è un giorno della settimana in cui non conviene particolarmente effettuare un prelievo. Una sorta di “giorno tabù”, in cui si rischia di finire in una trappola.

Si tratta del venerdì, che rappresenta la chiusura della settimana lavorativa. “Non si tratta di una ragione legata al servizio - si legge su InvestireOggi - quanto alla possibilità di finire vittima di qualche truffa spiacevole. Il venerdì, infatti, l’operazione del prelievo risulta più vulnerabile all’attività dei malintenzionati, per il semplice fatto che il riscontro di un malfunzionamento non potrebbe essere trattato dagli addetti prima del lunedì successivo. Un eventuale blocco della carta, quindi, diventerebbe una situazione decisamente spinosa”.