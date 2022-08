Meteo, la rivelazione di Paolo Sottocorona: "Quando torneremo a respirare"

16 agosto 2022 a

Nel corso di questa settimana ci sarà una vera e propria inversione di tendenza da parte del meteo. Gli esperti sono tutti d'accordo, tra poche ore potremmo dire addio al caldo afoso che ha accompagnato questa torrida estate.

Paolo Sottocorona meteorologo di La7 all'Adnkronos spiega: "Giovedì ci sarà una forte instabilità al Nord con temporali anche violenti. Premesso che si può parlare di previsioni fino a 5-7 giorni perché poi diventano linee di tendenza, nei giorni successivi fino a fine mese ci sarà ancora qualche caso di temporale al Nord, ma non sembra né esteso né intenso".

Poi la profezia su cosa accadrà con il passare delle ore e cosa ci aspetta per questa settimana: "Questa settimana avremo temperature ancora elevate, soprattutto al Sud dove per 3-4 giorni le massime si attesteranno ancora sui 35 gradi e il caldo sarà umido, specialmente in Sicilia e Sardegna. Dal weekend, però, proprio nel Meridione, ci sarà un deciso calo delle temperature mentre al Nord ci sarà un leggero aumento. Il Sud Italia avrà una temperatura massima sotto i 30 gradi, inferiore alla media per il periodo. Questo calo durante la prossima settimana si estenderà un pò anche al Centro Italia: torneremo finalmente a respirare".