Meteo Giuliacci, bel tempo? Sì ma con nebbia e aria "sporca": cosa ci attende

Stabilità e bel tempo avranno la meglio in Italia in quest'ultima parte di febbraio, dopo che le prime settimane del mese sono state invece all'insegna del maltempo causato da perturbazioni atlantiche. Nei prossimi giorni, invece, come si legge sul sito di Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it , sulla penisola continuerà a rafforzarsi l’alta pressione già presente sul bacino del Mediterraneo. Di conseguenza, soprattutto nelle ore centrali della giornata, avremo temperature che sfioreranno i 16-18 gradi su gran parte del Paese. E i valori saranno ancora più alti sulle regioni meridionali.

Una delle conseguenze dell’alta pressione invernale potrebbe essere l’assenza della ventilazione e quindi la formazione di banchi di nebbie. In effetti nei prossimi giorni la nebbia sarà particolarmente fitta in alcune zone d'Italia non solo la mattina ma anche nelle ore centrali del giorno. Le zone interessate potrebbero essere soprattutto la Pianura Padana e le zone più interne del Centro, mentre in Liguria e Toscana si formeranno nubi basse di tipo marittimo grazie all’incontro di aria più mite e la superficie del mare ancora fredda. Senza la ventilazione, inoltre, peggiora anche la qualità dell’aria, soprattutto nelle grandi città. La situazione di stabilità atmosferica ci accompagnerà anche durante il prossimo weekend. Un anticipo di primavera in attesa di marzo.