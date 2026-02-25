Meteo, maltempo? Cambia tutto: ecco la data da segnare in rosso

Prosegue il dominio dell’alta pressione sull’Italia, responsabile in questi giorni di condizioni meteo stabili, asciutte e con temperature decisamente miti, soprattutto nelle ore pomeridiane, quando i valori si mantengono di alcuni gradi al di sopra delle medie stagionali. Come riporta il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, una fase anticiclonica che sta garantendo cieli in prevalenza sereni su gran parte della Penisola e che, secondo gli ultimi aggiornamenti, potrebbe durare più a lungo del previsto.
Resta infatti da capire quanto insisterà questa configurazione atmosferica e se sarà confermata la svolta attesa per il prossimo fine settimana con l’arrivo di una perturbazione atlantica. Le mappe meteo più recenti introducono però un cambiamento significativo nello scenario: il fronte perturbato previsto nei giorni scorsi dovrebbe scivolare oltre l’arco alpino, limitandosi soltanto a sfiorare l’Italia senza effetti concreti.
Nel weekend si assisterà quindi, con ogni probabilità, soltanto a un moderato aumento della nuvolosità, che interesserà in particolare le regioni settentrionali e parte del Centro, ma senza precipitazioni di rilievo. Al momento, infatti, non sono attese né piogge né nevicate, nemmeno sulle regioni del Nord. Anche le proiezioni a più lungo termine confermano la persistenza dell’alta pressione almeno per buona parte della prossima settimana. I primi giorni di marzo dovrebbero dunque trascorrere all’insegna del bel tempo, con nebbie al mattino e temperature pomeridiane ancora piuttosto miti. Per il ritorno di una perturbazione organizzata capace di modificare in modo significativo il quadro meteo, bisognerà probabilmente attendere ancora.