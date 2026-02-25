Meteo, maltempo? Cambia tutto: ecco la data da segnare in rosso

Prosegue il dominio dell’alta pressione sull’Italia, responsabile in questi giorni di condizioni meteo stabili, asciutte e con temperature decisamente miti, soprattutto nelle ore pomeridiane, quando i valori si mantengono di alcuni gradi al di sopra delle medie stagionali. Come riporta il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it , una fase anticiclonica che sta garantendo cieli in prevalenza sereni su gran parte della Penisola e che, secondo gli ultimi aggiornamenti, potrebbe durare più a lungo del previsto.

Resta infatti da capire quanto insisterà questa configurazione atmosferica e se sarà confermata la svolta attesa per il prossimo fine settimana con l’arrivo di una perturbazione atlantica. Le mappe meteo più recenti introducono però un cambiamento significativo nello scenario: il fronte perturbato previsto nei giorni scorsi dovrebbe scivolare oltre l’arco alpino, limitandosi soltanto a sfiorare l’Italia senza effetti concreti.