Sanremo, ecco gli ascolti della finale: da dove ripartirà De Martino

L'ultima serata del Festival di Sanremo ha fatto registrare 11.022.000 spettatori e 68,8% di share secondo i dati della Total audience. Proseguito, dunque, il trend in crescita (+3,2%) rispetto alla serata delle cover di venerdì sera, quando si erano registrati 10 milioni 789 mila spettatori, con uno share del 65.6 per cento.

Il conduttore e direttore artistico Carlo Conti saluta l'Ariston con numeri complessivamente inferiori rispetto alla edizione record del 2025 (quella del suo ritorno al Festival) e da questi numeri partirà Stefano De Martino, suo successore designato per il 2027 con tanto di passaggio di testimone formale in diretta, sabato sera, nel bel mezzo dell'ultimo atto della kermesse.

E per una volta proprio questo annuncio ha oscura la vittoria finale di Sal Da Vinci. "Magari rimango io", aveva detto sibillino Conti sabato mattina, in conferenza stampa, scatenando rumors e speculazioni. Poche ore dopo l'arcano è stato svelato. Carlo ha preso per mano De Martino e per la prima volta nella storia del Festival ha annunciato la sua successione. "Vi posso dire che Stefano sarà conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo", ha scandito Conti. "Io voglio ringraziare te, Carlo, perché ricevere questo testimone da te è un gesto di generosità non scontato che ricorderò per sempre. Voglio ringraziare la Rai per questa opportunità", ha commentato il presentatore di Affari tuoi, visibilmente emozionato.

"Come ci diciamo spesso quando ci sentiamo al telefono 'testa bassa e lavorare'. Quindi adesso vado a pedalare, non spegnere il telefono Carlo", ha aggiunto De Martino, che ha espresso gratitudine anche all'ad Rai, Giampaolo Rossi, e al direttore dell'Intrattenimento prime time, Williams Di Liberatore. "Ho voglia di mettermi in gioco", ha concluso. Con De Martino, secondo quanto appreso da LaPresse, anche Antonella Clerici con un ruolo ancora da definire. Qualche malizioso iper-critico, di fronte ai numeri di questa settimana comunque buoni, ha suggerito che il giovane Signore dei Pacchi non avrebbe potuto sognare debutto più "morbido".