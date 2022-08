Myrta Merlino, "atto doloso". Questa foto a Pantelleria, poi il dramma nella villa di Tardelli

17 agosto 2022 a

Brucia Pantelleria, evacuate le ville dei vip. E Myrta Merlino, che si trova in vacanza nell'isola siciliana insieme al compagno Marco Tardelli. lancia una accusa durissima: "Dopo una estate torrida e piena di incendi, questa sera anche la mia amata Pantelleria brucia. Un incendio doloso qui dove nemmeno possono arrivare i canadair a causa del vento. Basta incendi dolosi, chi deturpa il nostro patrimonio deve pagarla carissima". La villa di Tardelli e della Merlino è una di quelle evacuate, insieme alla grande tenuta di Giorgio Armani da cui si sarebbe scatenato l'incendio. Appena due giorni fa, la conduttrice di L'aria che tira su La7 aveva pubblicato l'ultima di una serie di foto dal "Paradiso terrestre" nel cuore del Mediterraneo, a metà strada tra Italia e Tunisia.

Come detto dalla Merlino, le fiamme continuano a lambire Pantelleria e non è possibile l'intervento dei Canadair a causa del buio. I Vigili del Fuoco spiegano che l'incendio è divampato poco dopo le 19. Individuati più focolai, e sono le stesse autorità a sospettare dell'origine dolosa. C'è un forte vento di scirocco che sta alimentando le fiamme che ora si sono spostate nella zona della contrada Gadir.



Due i focolai (uno a Gadir, l'altro a Kamma), che di fatto stanno tagliando in due l'isola, diffondendosi con rapidità in una zona collinare appena alle spalle di Cala Cinque Denti. Le fiamme stanno avvolgendo ettari di macchia mediterranea e non sono distanti da alcune abitazioni di vacanzieri e, come detto, vip. Da qualche settimana sull'isola in dotazione anche i droni antincendio proprio in previsione di possibili roghi in un'estate drammatica in Sicilia dal punto di vista degli incendi.