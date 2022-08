Meteo, bomba di Mario Giuliacci: "Ecco dove colpirà Diana"

18 agosto 2022 a

Nuove previsioni dal sito di Mario Giuliacci: marcata instabilità e fenomeni intensi sono previsti tra giovedì 18 e venerdì 19 agosto, anche se l'alta pressione risparmierà il weekend. Si tratta di un cambiamento del tempo significativo, soprattutto dopo mesi e mesi di siccità eccezionale. All'origine "una perturbazione atlantica con caratteristiche cicloniche (denominata dal servizio meteorologico dell’Aeronautica 'Diana')", si legge sul sito.

Questa perturbazione, transitando nelle prossime ore sulle regioni centro-settentrionali, porterà instabilità soprattutto al Nord. Anche se pure in Emilia-Romagna ci sarà qualche fenomeno tra giovedì 18 e venerdì 19, in particolare rovesci e temporali di forte intensità. Questa instabilità si scontrerà con una massa d’aria calda in risalita dal Nord Africa e responsabile di un rialzo termico generalizzato, con punte fino a 34-35 gradi delle zone interne romagnole. Proprio questo potrebbe provocare nubifragi e fenomeni meteo estremi.

Particolare attenzione va prestata soprattutto a Romagna e Nord-Est, dove potranno esserci non pochi temporali nel corso del pomeriggio-sera di giovedì e soprattutto nella prima parte di venerdì. Non si escludono nubifragi, grandinate e violente raffiche di vento, con conseguenti frane ed esondazioni. Il fine settimana, invece, sarà più soleggiato con qualche punta di instabilità solo lungo i settori appenninici.