Meteo, Mario Giuliacci: pronto il ribaltone, dove si scatena il maltempo

Un ritorno in grande stile. Così meteoGiuliacci.com definisce la fase di instabilità che ci apprestiamo a vivere nei prossimi giorni. Come riporta Mario Giuliacci nelle sue previsioni per il dopo-Ferragosto, il Paese dovrà fare i conti con una serie di perturbazioni. Il caldo, va detto non sparirà del tutto. Anzi, al Sud l'afa si farà sentire soprattutto nelle regioni tirreniche e sulle Isole maggiori.

Nelle zone interne di Sardegna e Sicilia si toccheranno i 40 gradi. Il caldo questa volta risparmierà il Nord che ha dovuto fare i conti per cinque volte con le ondate di afa e di calore. Ma attenzione al ritorno delle piogge. "Sussiste rischio concreto di violenti temporali: in prima istanza risulteranno sull'arco alpino, ma poi pure alle le vicine pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto", spiega Giuliacci. Insomma al Nord ci si prepara alle piogge.

E si attende la frescura che manca da parecchio tempo. Il Sud invece dovrà fare i conti ancora con il caldo e con l'afa. L'Italia dunque rischia di spaccarsi in due parti nelle prossime settimane. Da un lato le piogge al Nord, dall'altro il caldo torrido al Sud. Bisognerà attendere settembre per avere un equilibrio stabile sul fronte meteo. Le piogge degli ultimi giorni sono state delle vere e proprie bombe d'acqua che hanno devastato alcune zone del Sud: fenomeni estremi di questa estate fuori controllo.