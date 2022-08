Meteo, Mario Giuliacci rivela: "Cosa accadrà nelle prossime ore", allerta

15 agosto 2022 a

Le previsioni di meteoGiuliacci.com non sono certo buone per questa settimana di Ferragosto che si è appena aperta. Secondo la prevsione dell'esperto, le piogge torneranno a far sentire la loro voce proprio nella giornata di Ferragosto e in quelle successive. Secondo Mario Giuliacci, i temporali arriveranno "soprattutto su Alpi, Triveneto, Lombardia, Toscana, Umbria e Lazio, ma non si possono escludere isolati e brevi acquazzoni neppure su Alto Piemonte,, Levante Ligure e Marche".

Secondo le ultime proiezioni le piogge potrebbero essere meno durature e bagnare solo alcuni momenti della giornata di Ferragosto. Ma attenzione: alcuni fenomeni potrebbero essere violenti e ad alta intensità. Le regioni più a rischio su questo fronte con temporali accompagnati da grandine e piogge particolarmente intense, sono Trentino, Veneto, Toscana e Lazio. Come avevamo già ricordato ieri la Protezione Civile ha diramato una allerta per le prossime ore di colore giallo su diverse regioni da Nord a Sud.

Il Ferragosto dunque rischia di dover fare i conti con l'instabilità. Il caldo torrido comunque non è stato archiviato. Dovrebbe tornare già dalla prossima settimana lasciandosi alle spalle la fase delle perturbazioni. Sara il Sud ad essere interessato maggiormente da questa nuova ondata di calore con picchi fino a 40 gradi nei valori massimi.