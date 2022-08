Angela Celentano, la segnalazione che può cambiare tutto

27 agosto 2022 a

Nuova segnalazione su Angela Celentano, la bambina scomparsa 26 anni fa - il 10 agosto 1996 - quando aveva solo 3 anni, durante una gita sul Monte Faito, organizzata dal gruppo di preghiere a cui apparteneva la famiglia. Si trovava con i genitori e le sorelle quando se ne sono perse le tracce. Adesso una segnalazione dal Sud America potrebbe portare a una nuova pista, come si legge sul Giornale.

Angela Celentano, 26 anni dopo una clamorosa svolta: "Viva ma... che fine ha fatto"

Il papà della piccola ha raccontato che Angela sarebbe stata avvistata in Sud America, ma per avere la certezza che sia lei occorrerà fare degli accertamenti e, in ultima ipotesi, effettuare il test del Dna sulla giovane trovata: "C'è una ragazza che assomiglia a nostra figlia. Stiamo verificando una serie di elementi prima di procedere, qualora dovesse esserci un riscontro positivo, col test del Dna". La segnalazione sarebbe avvenuta dopo il lavoro degli esperti dell'associazione Missing Angels Org, che ha sede in Florida. Questi ultimi hanno utilizzato un avanzato software per realizzare una "age progression" del volto della bambina, in modo da capire come sarebbe oggi, dopo 26 anni.

Negli ultimi 26 anni, comunque, i coniugi Celentano hanno ricevuto decine di segnalazioni, che purtroppo non hanno mai portato da nessuna parte. Loro però non si sono mai arresi, convinti che la figlia sia ancora viva. "Sappiamo che adesso è una donna adulta, con un vissuto diverso dal nostro e probabilmente ha anche una famiglia tutta sua. A noi interessa solo sapere che è felice", hanno detto in una recente intervista.