Meteo, Mario Giuliacci: "Parte male", cosa si sta per abbattere sull'Italia

Settembre partirà male. È quanto sostiene il colonnello Mario Giuliacci, che sul suo sito ha dato conto degli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo per le previsioni a lungo termine. Dai modelli emerge il pericolo di fenomeni alluvionali, anche se in una prima fase il caldo continuerà ad essere predominanti. Più in generale, però, l’autunno rischia di essere una stagione ricca di episodi piuttosto estremi.

Secondo le proiezioni del Centro Europeo, grande attenzione andrà rivolta alle regioni del Centro-Nord per il suddetto rischio di eventi alluvionali. “Questo periodo dell’anno - scrive Giuliacci - risulta spesso piuttosto delicato, a causa dei forti contrasti che si vengono a creare tra masse d’aria completamente diverse e della superfici marina particolarmente bollente. Oltretutto, i primi giorni del nuovo mese proporranno uno scenario fin troppo caldo, che esacerberà ulteriormente i possibili contrasti”.

Ecco perché settembre parte male: “Da monitorare bene saranno proprio le temperature delle acque superficiali dei nostri mari, che potrebbero fornire l'energia termica necessaria per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche. In particolare, dovremo porre attenzione ai sistemi a lenta evoluzione, che scaricano centinaia di mm di pioggia in poco tempo e spazio, mandando in tilt i sistemi fognari di qualunque località”.