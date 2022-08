Alessandra Matteuzzi, "come andava conciata": frase choc, finisce male

27 agosto 2022 a

Donatello Alberti, direttore della Croce Bianca dell’Emilia Romagna, è stato sospeso dall’incarico dopo essere finito nella bufera per alcuni commenti su quanto accaduto ad Alessandra Matteuzzi. Quest’ultima è stata uccisa a Bologna dall’ex compagno: un caso di femminicidio di cui si sta discutendo molto. I commenti di Alberti sono stati a dir poco irrispettosi nei confronti della vittima.

“Comunque anche lei come andava conciata, ovvio che il ragazzo era geloso”, aveva scritto il direttore della Croce Bianca. Il solito luogo comune becero, che tende a giustificare l’assassino in quanto uomo. Non contento, Alberti aveva poi risposto ad alcune donne che avevano manifestato il loro sdegno per quanto affermato in precedenza: “Comportatevi più sobriamente come le nostre nonne e gran parte delle aggressioni saranno evitate”. Poi Alberti ha rimosso tutto, spiegando di essere stato “frainteso” ma ormai il danno era fatto e la polemica era già stata montata.

A intervenire sul caso è stato anche Raffaele Donini, assessore regionale alla Sanità: “Non esiste giustificazione alcuna per un atto così efferato e aberrante, che ha spento un’altra vita, piegato nel dolore un’altra famiglia e tutta la comunità cittadina. Per questo sono sdegnato dalle parole di Donatello Alberti. Parole avvilenti, inaccettabili, prive di ogni rispetto nei confronti della donna, vittima dell’ennesimo femminicidio”.