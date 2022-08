Lavinia Trematerra, la statua e quell'attimo: come è morta davvero

28 agosto 2022 a

La tragedia che ha colpito la famiglia Trematerranon ha precedenti. La piccola Lavinia è morta schiacciata da una statua di marmo all'interno di un hotel di Monaco dove la bimba si trovava in vacanza con i genitori. A quanto pare la statua che ha travolto Lavinia era malamente fissate su un piedistallo all'estero della struttura alberghiera, in giardino. Secondo alcuni testimoni più che di una statua si tratterebbe di una enorme lastra di marco non ancorata bene su un punto di appoggio.

La bimba stava correndo insieme agli altri bambini sotto gli occhi vigili dei genitori. Poi impotenti hanno visto la statua precipitare e in un frazione di secondo travolgere la vita della piccola figlia di 7 anni. "Sei e sarai sempre il nostro angelo, amore della nostra vita", ha scritto su Facebook la mamma. Il padre, noto avvocato di Napoli, ha avuto solo la forza di dire "è cambiata la nostra vita". I genitori sono ancora sotto choc. Ora è stato aperto un fascicolo per accertare le responsabilità e capire quali siano stati i motivi del cedimento che ha provocato la morte di questa piccola bimba di soli 7 anni. Un dolore troppo grande per una coppia di genitori in vacanza.