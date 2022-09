Mario Draghi, studente fa una tesina su di lui. La risposta del premier

02 settembre 2022 a

Mario Draghi da qualche giorno è tornato a Palazzo Chigi, alle prese con caro bollette e affari correnti, ma durante le vacanze di agosto il premier ha trovato il tempo di rispondere ad Alessio, giovane studente che ha scelto di scrivere una tesina proprio sull'ex numero uno della Bce. "Caro Alessio mi ha molto colpito che tu abbia scelto di dedicarmi la tesina e ti ringrazio di averla condivisa. Non so se merito simili elogi o paragoni tanto illustri - scrive il presidente del Consiglio ma spero che la mia storia possa esserti di ispirazione".

Ad Alessio adesso Draghi scrive: "In ogni fase della mia vita, ho sempre considerato fondamentale impegnarmi nello studio e nel lavoro. I risultati che ho raggiunto - riconosce il premier - sono stati anche merito degli straordinari maestri che ho avuto. Ne hai ricordati alcuni, come Federico Caffè e Franco Modigliani, ed è bello che un ragazzo come te li conosca. Un caro saluto, con un affettuoso augurio di ogni successo", conclude.

La lettera è stata quindi pubblicata dallo studente sul suo profilo Twitter: "Ieri mattina, al mare, ho ricevuto la risposta all'invio della mia tesina da parte del presidente Del Consiglio dei Ministri Mario Draghi. La mia tesina parlava della sua vita. Grazie per la risposta…Ora sono contentissimo".