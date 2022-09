Angela Celentano, choc dal Messico: "Sulla schiena...", il dettaglio decisivo?

03 settembre 2022 a

Una nuova segnalazione arrivata dal Messico dà speranza a Maria e Catello Celentano, i genitori di Angela, la bambina scomparsa 26 anni fa - il 10 agosto 1996 - durante una gita con la famiglia sul Monte Faito. Da quel momento più nessuna notizia della piccola. Con la segnalazione è giunta anche una foto della ragazza che potrebbe essere Angela. "Quando una delle figlie dei coniugi Celentano ha visto una foto della ragazza ha esclamato: 'Ma sembro proprio io!'", ha raccontato all'Ansa l'avvocato Luigi Ferrandino.

Non è certo la prima volta che arriva una segnalazione di questo tipo alla famiglia Celentano. Ecco perché il loro legale ha chiarito: "Di questo tipo di indicazioni, ne arrivano di continuo. Tutte passano al vaglio ma solo alcune vengono da noi poi attivamente seguite". Questa volta, però, sembra esserci qualcosa di diverso: "I genitori di Angela non si fanno particolari illusioni. Ma certo stavolta gli elementi sono diversi", ha detto Ferrandino.

"Detto dell'incredibile somiglianza con una delle figlie della coppia, c'è la foto di un neo sulla schiena che potrebbe corrispondere a quello che aveva la piccola Angela - ha continuato l'avvocato -. E poi ci sono rapporti che i genitori di questa ragazza hanno avuto con l'Italia in quegli anni, in particolare con la Campania e con Vico Equense". Per ora, però, non sono stati coinvolti né l'autorità giudiziaria italiana né quella del Paese dove risiede la ragazza. L'avvocato, infine, ha spiegato che al momento mancherebbe solo il test della Dna.