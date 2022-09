Semafori, cambia tutto: arrivano quelli "intelligenti", ecco cosa sono

08 settembre 2022 a

Dimenticate i vecchi semafori. Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture, ha firmato il decreto che introduce i "semafori intelligenti". Si tratta di dispositivi dotati di un countdown in grado di mostrare il tempo effettivo per l’accensione della luce rossa, verde e gialla. Una decisione arrivata per provvedere ai tanti, troppi, incidenti che vedono coinvolti pedoni e ciclisti. In sostanza, prima che la luce rossa si accenda, inizia un conto alla rovescia che ci permette di sapere il tempo che abbiamo a disposizione per attraversare la strada.

Il testo appena firmato specifica anche in quali situazioni devono essere obbligatoriamente installati, e in quali altre invece il loro posizionamento potrà avvenire a seconda della volontà e del giudizio degli enti proprietari o gestori delle strade. Come ovvio che sia, i semafori intelligenti verranno sicuramente installati là dove gli incroci sono più pericolosi.

I Comuni avranno tempo due anni per regolarizzare gli attraversamenti, come normativa vuole. In alcune città invece i dispositivi sono già stati aggiornati permettendo ai cittadini di passeggiare più tranquillamente per le strade. Un passo in avanti, lo definiscono tanti, che mette l'Italia sullo stesso piano di altri paesi che hanno adottato tempo addietro i nuovi semafori stradali.