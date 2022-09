Roma, vola dalla finestra: disabile in coma. La denuncia: "Pestato dagli agenti"

12 settembre 2022 a

Una storia agghiacciante quella che arriva da Roma: un uomo di etnia rom sordo, il 36enne Hasib Omerovich, sarebbe volato dalla finestra della sua casa al primo piano durante un controllo della polizia. Dopo la caduta è andato in coma vigile. I fatti, accaduti in un quartiere di Primavalle e risalenti alla fine di luglio, sono stati raccontati nel dettaglio dalla madre e dall'avvocato dell'uomo e dal deputato di +Europa Riccardo Magi durante una conferenza stampa alla Camera.

La famiglia Omerovich - come riporta Repubblica - vivrebbe da circa tre anni in una casa popolare. E su Hasib, disabile, girerebbero strane voci nel quartiere. Poco prima della visita della polizia a casa il 25 luglio, su Facebook sarebbe apparso un post con la foto del 36enne: "Fate attenzione a questa specie di essere perché importuna tutte le ragazze, bisogna prendere provvedimenti". Il proprietario di un bar della zona avrebbe tentato un avvicinamento, dicendo alla sorella di Omerovich, anche lei disabile, che "Hasib ha importunato alcune delle ragazze del quartiere" e che "qualcuno lo vuole mandare all'ospedale". Di lì la richiesta di un incontro. Che però non ci sarebbe mai stato.

Ventiquattro ore dopo quattro poliziotti in borghese sarebbero andati a casa dell'uomo. Con lui ci sarebbe stata solo la sorella. "Hanno suonato, una donna con degli uomini vestiti normalmente sono entrati in casa. La donna ha chiuso la serrranda della finestra del salone, hanno chiesto i documenti a mio fratello, hanno fatto le foto, lo hanno picchiato col bastone. Hasib è caduto e a hanno iniziato a dargli i calci. E' scappato in camera e si è chiuso", ha raccontato la ragazza. La porta, poi, sarebbe stata abbattuta dagli agenti. Infine il 36enne sarebbe caduto dalla finestra. "Lo hanno preso dai piedi e lo hanno buttato giù", ha detto la sorella. Nella stanza sarebbero state trovate macchie di sangue sul letto, un manico di scopa spezzato e il termosifone rotto. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta contro ignoti per tentato omicidio in concorso, mentre Magi ha presentato un'interrogazione parlamentare a Luciana Lamorgese: "Perché è stato fatto l'intervento a casa Omerovich? La ministra intende prendere provvedimenti disciplinari?".