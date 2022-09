Meteo, allarme-Giuliacci: "Primo serio attacco", cosa accadrà dal 16 settembre

13 settembre 2022 a

a

a

Sta per terminare un'estate drammatica, dal punto di vista climatico: il caldo record, le temperature estreme e la siccità. Un meteo che non ha perdonato, mai. Ma ora, secondo quanto scrive il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito, finalmente, il quadro potrebbe cambiare. Le previsioni, infatti, portano buone notizie a causa del ruolo dei "venti estremi".

Meteo, "tutto in una settimana": previsioni-choc, cosa sta per accadere

Secondo le previsioni, il crollo delle temperature inizierà tra il 16 e il 17 settembre nelle regioni centro-settentrionali e tra il 17 e il 20 settembre su quelle del Sud. "In particolare, al Centronord le massime scenderanno a valori tra 20 e 25 gradi, temperature che verranno percepite sicuramente come primo freddo. Addirittura, dal 20 settembre le temperature potrebbero scendere sotto 20 gradi (notizia da confermare nei prossimi giorni) con un balzo all’ingiù di quasi 15 gradi in 5 giorni!", scrive Giuliacci.

"Arriva il freddo": Giuliacci non ha più dubbi, quando tutto sarà stravolto

E ancora, si parla di "un primo serio attacco alla siccità". Infatti tra il 15 e il 22 novembre l'Italia verrà colpita da due intense perturbazioni atlantiche, i venti estremi appunto. La prima perturbazione dovrebbe portare forti piogge sulle regioni di Nordest e quelle Tirreniche. La seconda - che dovrebbe colpire tra il 19 e il 22 settembre - colpirà il Centrosud, "con accumuli notevoli su Marche, Abruzzo, Molise e Nord della Sicilia. Insomma la siccità potrebbe subire ei primo serio coppo su molte ( ma non tutte ) regioni dell’Italia", concludono dal sito di Mario Giuliacci.