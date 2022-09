Meteo, "attenzione all'uragano Danielle": cosa cambia in Italia

11 settembre 2022 a

a

a

Sul fronte meteo bisogna fare molta attenzione agli sviluppi dell'ex uragano Danielle. Antonio Sanò, Direttore e Fondatore del sito www.iLMeteo.it, individua infatti nell’arrivo dell’ex-uragano Danielle una delle principali cause della rimonta (da lunedì) del caldo africano sull’Italia: la tempesta tropicale, in arrivo sulla Galizia, favorirà la formazione di una profonda saccatura sull’Ovest del continente. Con questa configurazione aria calda ed umida risalirà verso l’Italia con afa e massime oltre i 35-38°C nei primi giorni della nuova settimana. In seguito, l’arrivo dell’ex-super uragano categoria 4 Earl, declassato ma ancora attivo come ciclone extratropicale, porterà maltempo sull’Italia centro-settentrionale da mercoledì prossimo.

Meteo, ecco il giorno del "caldo africano": Italia travolta di nuovo

Insomma la prossima settimana dovremo fare i conti con un ritorno dell'aria calda per poi confrontarci con un ritorno delle pioggie. Il fronte meteo è dunque in piena evoluzione e in questo quadro bisogna fare i conti con un possibile abbassamento delle temperature nella seconda parte di settembre.

Meteo impazzito in Italia: tornado ed ex uragani, chi rischia grosso in poche ore

Come ha annunciato il colonnello Mario Giuliacci potrebbero arrivare forti perturbazioni proprio nella seconda decade di questo mese che andranno a chiudere definitivamente l'estate.