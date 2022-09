Meteo, previsione-choc di Giuliacci: "Come benzina pronta a esplodere"

11 settembre 2022 a

a

a

Il caldo anomalo rischia di avere pesanti conseguenze in autunno. Addirittura sul sito di Mario Giuliacci, l'Europa viene comparata a "una sorta di tanica di benzina, pronta a esplodere". Tra le principali cause scatenanti le perturbazioni in arrivo dal Nord Atlantico, che causeranno non pochi temporali violenti. "È possibile - si legge - che si crei una sorte di treno di cicloni, tra cui l'Uragano Danielle".

Meteo, temperature a picco: ecco dove, le previsioni choc di Giuliacci

Stando alle previsioni del colonnello e meteorologo, intorno all'Islanda si può notare una depressione che torna a essere attiva da settembre fino a marzo. Una situazione da non sottovalutare, perché ha richiamato l'anticiclone africano che a sua volta ha replicato il caldo rovente di quest'estate su tutta Italia. Nel frattempo l'alta pressione delle Azzorre si staglia tra la Scandinavia e i settori nordorientali europei con rischi non di poco conto.

Meteo, ecco il giorno del "caldo africano": Italia travolta di nuovo

Nei prossimi periodi, dunque, potrebbero nascere i cosiddetti "Medicane", ossia "uragani mediterranei".Questi ultimi si formano quando una bassa pressione viene alimentata dalle acque calde del Mare Nostrum e sviluppa caratteristiche da tempesta tropicale. Risultato? Forti piogge e forti raffiche di vento fino a 120 km/h, con ingenti danni nelle aree antropizzate. Da qui la conclusione: "Da monitorare con estrema attenzione potranno essere le anomalie sulle temperature delle acque superficiali dei nostri mari. Più saranno calde e più potrebbero fornire l'energia necessaria per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche".