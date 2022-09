Meteo, Giuliacci non ha più dubbi: "Quando arriva il freddo"

12 settembre 2022 a

L'estate è finita: arriva il freddo. A rivelarlo è una previsione del colonnello Mario Giuliacci che di fatto svela cosa ci attende tra pochi giorni. A quanto pare il caldo torrido che colpirà l'Italia nelle prossime ore, introno al 18-19 settembre dovrebbe lasciare spazio a un'ondata di frescura che potrebbe portare il primo freddo di stagione.

Le parole di Giuliacci sono fin troppo chiare: "In base alle proiezioni odierne dei modelli previsionali, tra domenica 18 e lunedì 19 dei venti più freschi, in scivolamento sulla Penisola, si spingeranno fino alle estreme regioni meridionali, causando così un diffuso calo termico e la fine del caldo africano anche al Sud e Isole. Addirittura, nei giorni successivi, intorno al 20-21 settembre, è possibile che in gran parte d'Italia ci sia il primo vero assaggio di fresco autunnale, con temperature di qualche grado sotto la norma, anche al Sud. Una svolta definitiva o il caldo africano tornerà ancora una volta a colpire l'Italia?

La tendenza a lungo termine suggerisce che, nonostante alcune giornate insolitamente miti, il caldo intenso, quello estivo, potrebbe davvero salutare definitivamente per dare appuntamento alla prossima estate". Insomma il freddo ormai è alle porte.