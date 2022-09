Napoli, sconvolgente al concorso per spazzini: chi spunta tra i candidati

13 settembre 2022 a

La fotografia di un'Italia che arranca arriva direttamente da Napoli. Tempi duri tra crisi energetica, inflazione galoppante e una cronica assenza di posti di lavoro. E la foto in questione ce la offre Fanpage, con un video che mostra quel che accade al concorso per gli operatori ecologici, gli spazzini.

La sorpresa è grossa: a misurarsi al concorso, infatti, anche diversi ragazzi laureati. Scrive Fanpage, rilanciando il servizio: "Abbiamo documentato la prima giornata del concorso per l'assunzione di 500 operatori ecologici a tempo indeterminato a Napoli. Tra i candidati, diversi laureati e diplomati, ma anche percettori di reddito di cittadinanza e tante persone che hanno già un lavoro precario, in cerca di stabilità".

Dunque, la testimonianza di uno di loro: "Su 50 domande solamente 6 o 7 riguardavano la raccolta dei rifiuti, tutto il resto non erano pertinenti, come le domande su calcio, sport, musica e altre più difficili di legge e letteratura". E in effetti vien da chiedersi che c'azzecchino le domande su calcio e musica al concorso per operatori ecologici.