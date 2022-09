Meteo, Giuliacci, "nuovo schema": autunno sconvolto, cosa accadrà

24 settembre 2022 a

Come previsto, l'autunno è iniziato. L'Italia può definitivamente dire addio ad alte temperature e giornate soleggiate. La conferma arriva dal meteorologo Mario Giuliacci, che preannuncia un weekend all'insegna dell'instabilità. Si inizierà con sabato 24 settembre, quando - spiega il Colonnello - "la pioggia bagnerà tutto il Nord e, più giù, specie a partire dal tardo pomeriggio, anche Toscana, Umbria, Lazio e nord della Sardegna". Il timore, vista la situazione nelle Marche, è quello di rovesci localmente intensi che possano creare accumuli in brevissimo tempo.

Le conseguenze del nuovo schema infatti potrebbero essere delle peggiori, come improvvisi allagamenti. Occhi dunque puntati su Liguria, Toscana e Veneto. In ogni caso sabato sarà anche una giornata ventosa, con caldi venti di scirocco che permetteranno al termometro di non scendere troppo. Anche la giornata di domenica sarà tutt'altro che soleggiata. Giuliacci conferma la presenza di nuove piogge all'estremo Nordest, regioni centrali, Campania, Sicilia e Sardegna, e in questo caso il pericolo di forti nubifragi e grandine sarà elevato soprattutto in Friuli, Lazio e Campania. Neanche l'inizio della nuova settimana potrà farci tirare un sospiro di sollievo.

Da lunedì un impulso perturbato proveniente dalla Spagna raggiungerà l'Italia. Conseguenza? Pioggia soprattutto su zone alpine, regioni tirreniche e Isole Maggiori. Il maltempo si intensificherà il giorno successivo, martedì, con piogge diffuse su gran parte della Penisola. L'impulso metterà a dura prova anche le temperature, visto che consentirà alla neve di tornare a imbiancare le Alpi al di sotto dei 2000 metri.