Antonella Viola, profezia-choc: "Covid, cosa sta per accadere in Italia"

“Il problema del Covid-19 è tutt’altro che superato”: lo dice l’immunologa Antonella Viola, secondo cui i rischi legati a possibili nuove varianti non andrebbero affatto sottovalutati. In un articolo su La Stampa, l’esperta ha scritto: “Non sappiamo che caratteristiche avranno le prossime varianti e diversi sono i possibili scenari che si presentano davanti a noi, ma non è escluso che in inverno possa arrivare una variante più pericolosa delle precedenti”.

Secondo lei, però, potremmo arrivare “più preparati” all’eventuale prossima ondata: “La preparazione consiste nel continuare a monitorare il virus, la sua diffusione, le nuove varianti; nel generare protocolli di cura precisi per evitare o curare al meglio la malattia severa; nel coinvolgere e informare i medici di medicina generale, affinché usino tempestivamente le cure approvate; nell’analizzare costantemente l’immunità generata da vaccinazioni e infezioni, al fine di programmare al meglio gli eventuali richiami”.

La Viola, tuttavia, sostiene che non ci sia stata e che continui a non esserci un’adeguata informazione rivolta ai cittadini: “La scarsa adesione degli italiani alla campagna per la quarta dose suggerisce che la comunicazione non sta funzionando”. E ancora: “La confusione che si è creata sui vaccini aggiornati frena i cittadini, che non riescono più a capire quando fare il richiamo e con quale vaccino. Il messaggio invece deve essere semplice e chiaro: tutti i vaccini utilizzati per il richiamo sono efficaci, senza differenze sostanziali”.