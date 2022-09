Meteo, il maltempo travolge l'Italia: in arrivo anche la neve

26 settembre 2022 a

Non accenna a fermarsi il maltempo che ha scosso gran parte dell'Italia, e soprattutto il Sud, nel weekend appena trascorso, quello delle elezioni politiche. Anche nel corso di questa settimana - che va da lunedì 26 settembre fino a domenica 2 ottobre - si avranno nuove e abbondanti precipitazioni, accompagnate da venti e da un generale calo delle temperature. Già a inizio settimana, un fronte freddo in discesa dal Nord Europa raggiungerà l'arco alpino, andandosi così a riversare sulle regioni centro-settentrionali, in particolare quelle del Nord-est, e quelle tirreniche (Toscana e Lazio in primis). Ma questa massa d'aria di origine artico-marittima sarà sospinta da intensi venti meridionali, per cui provocherà la formazione di un vero e proprio ciclone Mediterraneo in grado di scatenare intensi rovesci, anche sotto forma di nubifragio e violente raffiche di vento, proprio al Sud. Massima attenzione, dunque, alla possibile formazione di temporali autorigeneranti, ossia quelli che in questo ultimo periodo hanno colpito prima le Marche e poi il Lazio e la Campania.

In aggiunta a ciò, il flusso freddo proveniente dal Nord Europa sarà responsabile anche di un calo termico con le temperature che si porteranno sotto le medie climatiche di riferimento, pur se il freddo sarà maggiormente avvertibile sulle Alpi. Questo favorirà anche il ritorno della neve sulle nostre montagne, specie sulle Alpi di confine dove i fiocchi potrebbero scendere fino ai 1400/1500 metri di quota. Secondo quanto riporta iLMeteo.it, è lecito aspettarsi che questa fase di intenso maltempo si estenda almeno fino ai primi giorni di ottobre.