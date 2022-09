Meteo, paura nella domenica del voto: regioni a rischio, la mappa

24 settembre 2022 a

a

a

La giornata di domenica 25 settembre si conferma instabile. Una vasta area di bassa pressione interesserà tutta l’Europa centro-settentrionale, con conseguenze per l’Italia centro-settentrionale e buona parte del Sud. Rovesci e temporali di forte intensità hanno portato il Dipartimento della Protezione Civile a emettere un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Quest'ultimo interessa la giornata di sabato 24 settembre con particolare riguardo per il Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale. Anche la giornata seguente il maltempo non darà tregua agli italiani.

Meteo, "cut-off" a fine settembre: cosa sta per travolgere l'Italia

Per domenica si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Friuli Venezia Giulia e, dal mattino, i fenomeni, accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento, persisteranno su Umbria e Marche. L'allerta è dunque arancione nelle seguenti Regioni: Lazio, Molise, Toscana e Campania. Gialla in Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria, Liguria, Puglia, Veneto e Sardegna.

Meteo, effetto-autunno sul voto: cosa cambia, che partiti godono

Intanto non si fermano le ricerche della ultima dispersa dopo l'alluvione che ha investito le Marche. "La situazione è veramente tragica - commenta il comandante dei vigili del fuoco a proposito del ritrovamento del piccolo Mattia - ma ormai la speranza si era ridotta a lumicino. Ora cerchiamo di fare il possibile per trovare l'ultima dispersa. L'asta del fiume la completiamo, andiamo avanti giorno per giorno proseguendo le attività che abbiamo fatto finora, per il momento".