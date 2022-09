Fiumicino-choc, ecco gli aerei Alitalia che marciscono

28 settembre 2022 a

Degrado infinito: gli aerei Alitalia? Completamente abbandonati. Proprio così, all'aeroporto di Fiumicino, si possono vedere diversi velivoli ridotti a quasi macerie. Anzi, aerei che letteralmente marciscono. Una notizia denunciata già tempo fa, prima che Alitalia diventasse Ita Airways. Già nel 2012, più di una segnalazione riferiva della presenza di ben nove carcasse di aerei Alitalia. Smembrati, quasi del tutto smantellati, e senza i motori. I lavori di demolizione, iniziati nel 2010, si erano fermati. Il motivo? La presenza di amianto al loro interno. Ma non è tutto, perché Fiumicino deve fare i conti anche con le sale fumo piene di viaggiatori. Insomma, come se il Covid non esistesse più.

Ma non solo. Per non farsi mancare niente, ecco anche le sale fumatori strapiene. Il tutto sempre a Fiumicino, dove il degrado la fa da padrone.