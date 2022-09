Meteo, la classifica del clima: impensabile sorpresa, ecco la città dove si vive meglio

30 settembre 2022 a

Qual è la migliore città italiana dove vivere, sotto il profilo del clima? Secondo una speciale classifica realizzata dagli esperti de iLMeteo.it per il Corriere della Sera ai primi due posti si sono piazzate le città liguri di Imperia e Savona. Solo cinque i capoluoghi di provincia che hanno ottenuto almeno 700 punti dell'indice di vivibilità climatica riferito al 2021. Quali sono state le sorprese in positivo e in negativo? "Di positivo L'Aquila che, come tutte le città sopra i 500-600 metri, ha un clima più gradevole durante l'estate e, a causa del riscaldamento globale, registra temperature meno rigide in l'inverno rispetto al secolo scorso", spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. "Napoli, invece, al 93° posto, ha avuto un clima peggiore di quanto ci aspettassimo, perlopiù a causa di frequenti ondate di calore e a un elevato tasso d'umidità".

Male le città della Pianura Padana. La "maglia nera" va a Cremona con 366 punti. E Milano, con il suo clima continentale, "si trova all'89esimo posto, a conferma che la parte centrale della grande pianura del Nord - soprattutto lungo il corso del Po tra Emilia e Lombardia, a causa delle particolari condizioni geografiche che influenzano il clima - non è certo la migliore d'Italia sotto l'aspetto bioclimatico. Roma è in ultima posizione per quanto riguarda l'escursione termica media giornaliera annua con uno sbalzo di oltre 12 gradi".