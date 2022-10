Adriana Volpe madrina di Corri la vita: Firenze in strada contro i tumori al seno

01 ottobre 2022 a

Sarà la presentatrice e showgirl Adriana Volpe la madrina della ventesima edizione di Corri la vita, che si svolgerà a Firenze domenica 2 ottobre aprendo così le iniziative cittadine in programma per il Pinktober, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. A dare il via alla manifestazione - che unisce sport, cultura e solidarietà - sarà Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina ed ex ct della Nazionale di calcio dell’Italia. L’evento, tra gli appuntamenti più attesi e partecipati della Toscana, ha l’obiettivo di promuovere la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno per aiutare le donne attraverso la prevenzione, la diminuzione delle liste di attesa ed il sostegno psicologico. Per celebrare i venti anni di CORRI LA VITA, sabato 1 ottobre il Comune di Firenze ha deciso di illuminare le porte della città di verde, come il colore della maglia 2022.