Osimo, 41enne ammazzata di botte in casa da un marocchino. E l'imam...

Picchiata e uccisa in casa: è morta così una donna di 41 anni e mamma di due bambini a Padiglione di Osimo, in provincia di Ancona. Sulla vicenda i carabinieri avrebbero già avviato le indagini: pare che l'autore del delitto, che è stato arrestato, sia il marito, cittadino di nazionalità marocchina. Il corpo della donna sarebbe stato trovato nell'abitazione in cui risiedeva la famiglia, un casolare in campagna.

Dopo il femminicidio, alcuni familiari dell'uomo, di origine marocchina, sarebbero arrivati sul posto. Stando a quanto riporta Leggo, presto sarebbe arrivato anche l'imam della comunità islamica di Osimo. Che avrebbe parlato di una "famiglia tranquilla" che frequentava la moschea locale. Al momento sarebbero in corso i rilievi della polizia scientifica. Mentre per il corpo della donna sarebbe stata disposta l'autopsia.

Non si sa bene quale sia stata la dinamica del femminicidio. Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, sarebbe stato un litigio a scatenare la follia omicida. Dopo essere arrivate sul posto, le forze dell'ordine, allertate da un parente della vittima, avrebbero trovato l'uomo ancora lì, in casa. Lui si sarebbe giustificato con i carabinieri dicendo che la moglie sarebbe caduta battendo accidentalmente la testa. Tuttavia, da una prima ispezione sul cadavere, pare che le ferite non siano compatibili con una caduta, ma con delle percosse violente.