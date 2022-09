L'aereo atterra e fa una scoperta choc sul marito: cosa è successo in volo

30 settembre 2022 a

Un volo dal Regno Unito a Cipro si è trasformato in tragedia: un uomo di 63 anni è morto durante il viaggio. La moglie, seduta accanto a lui, non se ne sarebbe accorta nel corso della tratta. I due, entrambi britannici, erano diretti nella città di Paphos. Pare che l'uomo si fosse addormentato nel corso del viaggio di otto ore. Poi è stato probabilmente colto da un malore nel sonno.

La notizia, riportata in anteprima dal Cyprus Mail, è stata data in un secondo momento anche dalla polizia cipriota: "Possiamo confermare che è morto durante il volo, ma al momento non sappiamo altro". Le forze dell'ordine hanno aggiunto che per il momento non considerano la morte come sospetta. Non ci sarebbe nessun crimine da indagare, insomma. Il tragico episodio è avvenuto ieri, mercoledì 28 settembre, intorno alle 11 ora locale.

Dopo che l'aereo è arrivato a destinazione, l'uomo è stato portato d'urgenza al Paphos General Hospital, ma il personale sanitario non è riuscito a rianimarlo. Il 63enne era già privo di vita. Nello stesso aeroporto, tra l'altro, una donna britannica di 73 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta dalla scalinata dell'aereo mentre scendeva dal suo volo per Glasgow.