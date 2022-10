Reddito M5s, Tridico: "Tutto al Sud? Al Nord bonus Covid", è bufera

17 ottobre 2022 a

a

a

"Abbiamo speso circa 60 miliardi di euro per prestazioni Covid (cassa integrazione, bonus per gli autonomi)": Pasquale Tridico, presidente dell'Inps, lo ha detto a Palermo durante la presentazione del XXI Rapporto annuale dell'Istituto. Poi ha fatto un appunto specifico su Nord e Sud del Paese: "Noi continuiamo a dire che il 65 per cento del reddito di cittadinanza va al Sud, ma dimentichiamo di dire che il 70 per cento delle prestazioni Covid sono andate al Nord".

"Anche per un fattore di onestà verso tanti cittadini del Sud, bisogna guardare alla spesa dell’Inps nel suo complesso e non ai 7,6 miliardi che all’anno si spendono per il reddito di cittadinanza", ha aggiunto poi Tridico. Secondo lui, insomma, le spese sostenute dall'Istituto andrebbero valutate in toto e non guardando solo al sussidio tanto caro al Movimento 5 Stelle.

Parlando invece delle riforme a cui il centrodestra starebbe pensando in ambito pensioni, il presidente dell'Inps ha espresso un giudizio positivo sull'ipotesi quota 58-59 anni con 35 di anzianità per gli uomini con un assegno più basso: "Credo che tutte queste riforme siano orientate a un principio giusto, ovvero quello di garantire una certa flessibilità in uscita rimanendo ancorati tuttavia la modello contributivo".