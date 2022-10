Roma, il figlio di Paola Di Caro del Corriere della Sera investito e ucciso

20 ottobre 2022 a

Un dramma sconvolge Roma e il mondo del giornalismo italiano: un ragazzo di appena 18 anni è stato investito e ucciso nella notte in via Cristoforo Colombo, nella Capitale. L a vittima è Francesco Valdiserri, figlio di due celebri giornalisti del Corriere della Sera, Luca Valdiserri e Paola De Caro. E' proprio quest'ultima, che per le pagine del quotidiano segue la politica nazionale, a rendere pubblica la devastante notizia con un post straziante e disperato sulla sua pagina Twitter.

Il giovane è stato falciato da un'auto fuori controllo che lo ha travolto sul marciapiede, all'altezza di via Giustiniano Imperatore. Secondo una prima ricostruzione l'autovettura, per motivi ancora da accertare, è uscita fuori strada andando a colpire la segnaletica stradale e poi ha investito il 19enne che si trovava sul marciapiede. Alla guida della vettura, una Suzuki Swift, c'era una giovane donna sulla quale sono in corso accertamenti per capire se fosse in stato di alterazione. Sul posto sono subito accorsi gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e sanitari del 118.





"Il mio 18enne meraviglioso non c’è più - ha scritto su Twitter la madre Paola -. Il mio bambino che aveva cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla".