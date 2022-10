Meteo, torna l'estate: temperature folli, ecco dove e quando

20 ottobre 2022 a

Un clima impazzito quello di quest'anno. Nonostante la metà di ottobre sia già stata superata, le temperature sono a dir poco primaverili. Addirittura, fa sapere 3BMeteo, alcuni giorni queste saranno quasi estive. A confermarlo il meteorologo Edoardo Ferrara: "Le temperature si manterranno su valori eccezionalmente elevati per il periodo, raggiungendo picchi del tutto ascrivibili alla stagione estiva. Al Centrosud infatti nel weekend si potranno raggiungere punte di 26-28°C sulle aree interne lontane dal mare, addirittura prossimi ai 30°C su Sardegna e Sicilia".

Non sarà da meno il Nord, dove avremo un temporaneo calo termico sul comparto alpino, prealpino e alte pianure, ma anche qui le temperature risulteranno comunque sopra la media. Solo il weekend porterà una leggera pioggia su parte dello Stivale. Stando alle previsioni "la coda di una perturbazione atlantica interesserà il Nord Italia tra venerdì e sabato portando un po' di preziosa pioggia". Ferrara parla di precipitazioni rilevanti su Alpi e Prealpi e in modo più occasionale invece Liguria e Pianura Padana.

Eppure il maltempo sarà passeggero, "l’anomalia settimana prossima non si risolve, anzi peggiora". Il meteorologo si dice certo che "l’anticiclone africano continuerà a dettare legge dapprima al Centrosud Italia e sui Balcani, ma con un successivo picco anche su Nord Italia ed Europa centrale: un vero e proprio muro insormontabile per le piovose perturbazioni atlantiche, bloccate sull’ovest Europa e costrette a ripiegare verso latitudini settentrionali". Ma l'Italia non è l'unico paese europeo a fare i conti con temperature sopra la media. Stesso fenomeno si verifica nella Francia sud-occidentale, dove sono stati raggiunti picchi incredibili di 33-34°C e in Spagna dove il termometro ha registrato i 35-36°.