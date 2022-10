Pescara, branco di cinghiali assalta un asilo: il gesto eroico della maestra

21 ottobre 2022 a

Attimi di terrore questa mattina, venerdì 21 ottobre, in una scuola materna di Bussi sul Tirino, un comune nell'entroterra di Pescara, dove ha fatto irruzione un branco di cinghiali. Ad essersi ferita una maestra, per essersi frapposta tra i bambini e uno degli animali. I bambini, fortunatamente, sono illesi. Secondo una prima ricostruzione, sono stati quattro gli esemplari che hanno sfondato la rete di recinzione del giardino della scuola aprendosi un varco con le zanne. Da lì poi, il più grande del branco ha rotto il vetro all'ingresso dell'edificio ed è riuscito ad entrare in un'aula dove si trovavano a fare lezione una maestra e 15 bambini. Nel panico generale, con i bimbi che urlavano e saltavano sui banchi il panico, la maestra si è messa tra loro e l'animale, ferendosi leggermente a un fianco dopo aver urtato un armadio.

Il frastuono ha subito richiamato l'attenzione del personale scolastico che, insieme alla maestra, hanno fatto uscire i bambini dall'aula. Intanto il cinghiale, che sembrava spaventato, continuava a girare travolgendo banchi e sedie. Così, attraverso una porta di sicurezza, l'animale è stato fatto uscire e si è allontanato con il resto del branco. Solo tanto spavento, quindi, per i piccoli alunni, tutti dai 3 ai 6 anni, che sono stati messi in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali, i Vigili del Fuoco e il sindaco Salvatore Lagatta, oltre ai genitori, accorsi per riportare a casa i piccoli dopo averli tranquillizzati. La scuola, che intanto è stata chiusa, si trova a diretto contatto con un bosco a ridosso della montagna, in una zona periferica del paese nel Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.